Зеленскому советуют жить и работать на Банковой, как руководитель УССР Щербицкий

Депутат Сергей Ларин посоветовал Владимиру Зеленскому, который победил на выборах Президента, перенять традицию США, где руководители живут и работают в официальных резиденциях. Об этом Ларин написал на своей странице в Facebook.

"У меня есть предложение для нового президента Украины – "положить начало" новой традиции, переняв опыт США с их Белым Домом, а также Канады, Германии, Литвы, Португалии, где руководители государства живут и работают в официальных резиденциях", - написал Ларин.

Также Ларин отметил, что в советское время этой традиции следовал первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимир Щербицкий.

"В советское время так поступал Владимир Васильевич Щербицкий, который жил в доме на территории нынешней Администрации Президента. Там несколько довольно больших квартир, сейчас приспособленных под рабочие кабинеты. Сразу снимается проблема кортежей, пробок на дорогах и прочих неудобств, зато взамен – мобильность, полная отдача сил и сумасшедшая экономия времени на государственные дела", - подытожил Ларин.

Как сообщали Українські Новини, стали известны сроки инаугурации Президента.

Тем временем, Зеленский хочет перенести Администрацию за пределы Киева.