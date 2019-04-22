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22 апреля 2019, понедельник, 05:30 13
Финансы 2019-04-22T05:32:21+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Гривны
Гривны

Курс гривны в течение пошлой недели 16-19 апреля незначительно колебался. Если в начале официальная гривна стоила 26,7139 за доллар, то 19 апреля курс немного повысился - до 26,8377 зо доллар.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD с 15 по 22 апреля:

15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 19-21 апреля 22 апреля
26,7139 26,8102 26,7223 26,6876 26,8377 26,8540

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 апреля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 100 австралийский доллар 1921,9235
944 AZN 100 азербайджанский манат 1579,6453
933 BYN 10 белорусский рубль 128,1812
975 BGN 100 болгарский лев 1544,6731
410 KRW 1000 вона 23,6215
344 HKD 100 гонконгский доллар 342,2729
208 DKK 100 датская крона 404,6277
840 USD 100 доллар США 2685,3970
978 EUR 100 Евро 3021,0716
818 EGP 100 египетский фунт 156,8042
392 JPY 1000 иена 240,0343
985 PLN 100 злотый 706,0888
356 INR 1 000 индийская рупия 386,9795
364 IRR 1 000 иранский риал 0,6394
124 CAD 100 канадский доллар 2005,3579
191 HRK 100 куна 406,3311
484 MXN 100 мексиканский песо 142,3000
498 MDL 100 молдавский лей 150,0926
376 ILS 100 новый израильский шекель 747,1982
554 NZD 100 новозеландский доллар 1796,2255
578 NOK 100 норвежская крона 314,7671
710 ZAR 100 ренд 190,6255
643 RUB 10 российский рубль 4,1985
946 RON 100 румынский лей 634,4390
360 IDR 10000 рупия 19,1234
682 SAR 100 саудовский риял 716,1059
702 SGD 100 сингапурский доллар 1980,9007
960 XDR 100 СПЗ 3726,4005
398 KZT 100 тенге 7,0801
949 TRY 100 турецкая лира 461,3309
348 HUF 1000 форинт 94,3819
826 GBP 100 фунт стерлингов 3493,7801
203 CZK 100 чешская крона 117,6338
752 SEK 100 шведская крона 288,3803
756 CHF 100 швейцарский франк 2654,0206
156 CNY 100 юань женьминьби 400,4336

Как сообщали Українські Новини, перед выборами курс доллара в обменниках Киева повысился на 16 копеек. Рубль вырос накануне выходных.

Ранее Минфин объяснил, почему перед первым туром выборов Президента гривна подорожала.

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