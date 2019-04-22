Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Курс гривны в течение пошлой недели 16-19 апреля незначительно колебался. Если в начале официальная гривна стоила 26,7139 за доллар, то 19 апреля курс немного повысился - до 26,8377 зо доллар.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD с 15 по 22 апреля:

15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 19-21 апреля 22 апреля 26,7139 26,8102 26,7223 26,6876 26,8377 26,8540

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 апреля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 100 австралийский доллар 1921,9235 944 AZN 100 азербайджанский манат 1579,6453 933 BYN 10 белорусский рубль 128,1812 975 BGN 100 болгарский лев 1544,6731 410 KRW 1000 вона 23,6215 344 HKD 100 гонконгский доллар 342,2729 208 DKK 100 датская крона 404,6277 840 USD 100 доллар США 2685,3970 978 EUR 100 Евро 3021,0716 818 EGP 100 египетский фунт 156,8042 392 JPY 1000 иена 240,0343 985 PLN 100 злотый 706,0888 356 INR 1 000 индийская рупия 386,9795 364 IRR 1 000 иранский риал 0,6394 124 CAD 100 канадский доллар 2005,3579 191 HRK 100 куна 406,3311 484 MXN 100 мексиканский песо 142,3000 498 MDL 100 молдавский лей 150,0926 376 ILS 100 новый израильский шекель 747,1982 554 NZD 100 новозеландский доллар 1796,2255 578 NOK 100 норвежская крона 314,7671 710 ZAR 100 ренд 190,6255 643 RUB 10 российский рубль 4,1985 946 RON 100 румынский лей 634,4390 360 IDR 10000 рупия 19,1234 682 SAR 100 саудовский риял 716,1059 702 SGD 100 сингапурский доллар 1980,9007 960 XDR 100 СПЗ 3726,4005 398 KZT 100 тенге 7,0801 949 TRY 100 турецкая лира 461,3309 348 HUF 1000 форинт 94,3819 826 GBP 100 фунт стерлингов 3493,7801 203 CZK 100 чешская крона 117,6338 752 SEK 100 шведская крона 288,3803 756 CHF 100 швейцарский франк 2654,0206 156 CNY 100 юань женьминьби 400,4336

Как сообщали Українські Новини, перед выборами курс доллара в обменниках Киева повысился на 16 копеек. Рубль вырос накануне выходных.

Ранее Минфин объяснил, почему перед первым туром выборов Президента гривна подорожала.