Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Курс гривны в течение пошлой недели 16-19 апреля незначительно колебался. Если в начале официальная гривна стоила 26,7139 за доллар, то 19 апреля курс немного повысился - до 26,8377 зо доллар.\r\nОфициальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.\r\nОфициальный курс гривны к доллару UAH\/USD с 15 по 22 апреля:\r\n\r\n\r\n\r\n15 апреля\r\n16 апреля\r\n17 апреля\r\n18 апреля\r\n19-21 апреля\r\n22 апреля\r\n\r\n\r\n26,7139\r\n26,8102\r\n26,7223\r\n26,6876\r\n26,8377\r\n26,8540\r\n\r\n\r\n\r\nОфициальный курс гривны к иностранным валютам на 22 апреля:\r\n\r\n\r\n\r\nКод валюты\r\nКоличество единиц\r\nНазвание валюты\r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n036 AUD\r\n100\r\nавстралийский доллар\r\n1921,9235\r\n\r\n\r\n944 AZN\r\n100\r\nазербайджанский манат\r\n1579,6453\r\n\r\n\r\n933 BYN\r\n10\r\nбелорусский рубль\r\n128,1812\r\n\r\n\r\n975 BGN\r\n100\r\nболгарский лев\r\n1544,6731\r\n\r\n\r\n410 KRW\r\n1000\r\nвона\r\n23,6215\r\n\r\n\r\n344 HKD\r\n100\r\nгонконгский доллар\r\n342,2729\r\n\r\n\r\n208 DKK\r\n100\r\nдатская крона\r\n404,6277\r\n\r\n\r\n840 USD\r\n100\r\nдоллар США\r\n2685,3970\r\n\r\n\r\n978 EUR\r\n100\r\nЕвро\r\n3021,0716\r\n\r\n\r\n818 EGP\r\n100\r\nегипетский фунт\r\n156,8042\r\n\r\n\r\n392 JPY\r\n1000\r\nиена\r\n240,0343\r\n\r\n\r\n985 PLN\r\n100\r\nзлотый\r\n706,0888\r\n\r\n\r\n356 INR\r\n1 000\r\nиндийская рупия\r\n386,9795\r\n\r\n\r\n364 IRR\r\n1 000\r\nиранский риал\r\n0,6394\r\n\r\n\r\n124 CAD\r\n100\r\nканадский доллар\r\n2005,3579\r\n\r\n\r\n191 HRK\r\n100\r\nкуна\r\n406,3311\r\n\r\n\r\n484 MXN\r\n100\r\nмексиканский песо\r\n142,3000\r\n\r\n\r\n498 MDL\r\n100\r\nмолдавский лей\r\n150,0926\r\n\r\n\r\n376 ILS\r\n100\r\nновый израильский шекель\r\n747,1982\r\n\r\n\r\n554 NZD\r\n100\r\nновозеландский доллар\r\n1796,2255\r\n\r\n\r\n578 NOK\r\n100\r\nнорвежская крона\r\n314,7671\r\n\r\n\r\n710 ZAR\r\n100\r\nренд\r\n190,6255\r\n\r\n\r\n643 RUB\r\n10\r\nроссийский рубль\r\n4,1985\r\n\r\n\r\n946 RON\r\n100\r\nрумынский лей\r\n634,4390\r\n\r\n\r\n360 IDR\r\n10000\r\nрупия\r\n19,1234\r\n\r\n\r\n682 SAR\r\n100\r\nсаудовский риял\r\n716,1059\r\n\r\n\r\n702 SGD\r\n100\r\nсингапурский доллар\r\n1980,9007\r\n\r\n\r\n960 XDR\r\n100\r\nСПЗ\r\n3726,4005\r\n\r\n\r\n398 KZT\r\n100\r\nтенге\r\n7,0801\r\n\r\n\r\n949 TRY\r\n100\r\nтурецкая лира\r\n461,3309\r\n\r\n\r\n348 HUF\r\n1000\r\nфоринт\r\n94,3819\r\n\r\n\r\n826 GBP\r\n100\r\nфунт стерлингов\r\n3493,7801\r\n\r\n\r\n203 CZK\r\n100\r\nчешская крона\r\n117,6338\r\n\r\n\r\n752 SEK\r\n100\r\nшведская крона\r\n288,3803\r\n\r\n\r\n756 CHF\r\n100\r\nшвейцарский франк\r\n2654,0206\r\n\r\n\r\n156 CNY\r\n100\r\nюань женьминьби\r\n400,4336\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выборами курс доллара в обменниках Киева повысился на 16 копеек. Рубль вырос накануне выходных.\r\nРанее Минфин объяснил, почему перед первым туром выборов Президента гривна подорожала.