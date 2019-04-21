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21 апреля 2019, воскресенье, 23:37 786
Политика 2019-04-21T23:37:16+03:00
Українські Новини
Саакашвили купил билет в Украину на завтра

Саакашвили купил билет в Украину на завтра

Бывший Президент Грузии, председатель политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили обратился к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с просьбой снять с него запрет на въезд в Украину и уже приобрел авиабилет на 22 апреля.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "НАШ".

"У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который Президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - сказал Саакашвили

Он также назвал результаты 2-го тура выборов Президента "настоящей электоральной революцией".

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили дал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства.

Ранее против Саакашвили возобновили дело в Украине.

26 июля 2017 года Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.

В мае 2018 года суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.

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