В штабе Зеленского заявили, что сейчас нет возможности закончить войну

Глава штаба Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах, Дмитрий Разумкой заявил что "нет возможности закончить войну завтра". Об этом Разумков заявил в интервью на телеканале ICTV.

"Война - это длительный вопрос. Никто не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно и нельзя", - сказал Разумков.

Так, Разумков отметил, что Нормандский формат остается ключевым механизмом урегулирования военного конфликта на Востоке Украины.

"Продолжением Нормандского формата являются Минские соглашения. От них отходить нельзя. Да, там много моментов, которые по состоянию на сегодня позволяют говорить, что "Минск" не очень эффективен. Это правда. Но отходить от него нельзя, так как к "Минску" привязаны все те санкции, которые действуют по отношению к России", - отметил Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, "более концептуально надо взаимодействовать с Великобританией, которая подписывала Будапештский меморандум, и плюс - США".

"При этом не менее важным является вопрос реформ: борьбы с коррупцией, развитие экономики. В Европе есть достаточно государств, которые толерантно относятся в России. И отсутствие прогресса внутри страны дает им возможность помогать иногда РФ", - добавил Разумков.

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Как сообщали Українські Новини, Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время.

Тем временем, Зеленский не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.

Также штаб Зеленского предлагает свой вариант развития украинского языка.