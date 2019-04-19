Окружные избирательные комиссии взяли под охрану силовики

Полиция взяла под охрану окружные избирательные комиссии.

Об этом на брифинге сказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают Українськi Новини.

"Все окружные избирательные комиссии взяты под охрану. Сейчас 2/3 бюллетеней уже завезено на участковые избирательные комиссии", - сообщил он.

Он также отметил, что с 1 апреля в полицию поступило уже 1 246 сообщений о возможных нарушениях в избирательном процессе, по которым был, в частности, составлен 61 админпротокол.

Как сообщали Українськi Новини, во втором туре на избирательных участках будет на 10 тыс. больше полицейских, чем в первом.

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