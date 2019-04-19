Окружные избирательные комиссии взяли под охрану силовики

Полиция взяла под охрану окружные избирательные комиссии.\r\nОб этом на брифинге сказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают Українськi Новини.\r\n"Все окружные избирательные комиссии взяты под охрану. Сейчас 2\/3 бюллетеней уже завезено на участковые избирательные комиссии", - сообщил он.\r\nОн также отметил, что с 1 апреля в полицию поступило уже 1 246 сообщений о возможных нарушениях в избирательном процессе, по которым был, в частности, составлен 61 админпротокол.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во втором туре на избирательных участках будет на 10 тыс. больше полицейских, чем в первом.\r\nРанее Нацполиция открыла сразу после первого тура выборов 60 дел в связи с нарушениями на выборах Президента в первом туре.\r\nТем временем в ЦИКе заявили об отсутствии серьезных нарушений на президентских выборах.\r\nВо Львове лишили полномочий членов избиркома от Зеленского и Ляшко.\r\nВ Донецкой области в авто нашли более 500 ксерокопий бюллетеней за Тимошенко.