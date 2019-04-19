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19 апреля 2019, пятница, 15:08 342
Политика 2019-04-19T15:12:01+03:00
Українські Новини
Окружные избирательные комиссии взяли под охрану силовики

Окружные избирательные комиссии взяли под охрану силовики

Полиция. Фото: vesti-ukr.com
Полиция. Фото: vesti-ukr.com

Полиция взяла под охрану окружные избирательные комиссии.

Об этом на брифинге сказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают Українськi Новини.

"Все окружные избирательные комиссии взяты под охрану. Сейчас 2/3 бюллетеней уже завезено на участковые избирательные комиссии", - сообщил он.

Он также отметил, что с 1 апреля в полицию поступило уже 1 246 сообщений о возможных нарушениях в избирательном процессе, по которым был, в частности, составлен 61 админпротокол.

Как сообщали Українськi Новини, во втором туре на избирательных участках будет на 10 тыс. больше полицейских, чем в первом.

Ранее Нацполиция открыла сразу после первого тура выборов 60 дел в связи с нарушениями на выборах Президента в первом туре.

Тем временем в ЦИКе заявили об отсутствии серьезных нарушений на президентских выборах.

Во Львове лишили полномочий членов избиркома от Зеленского и Ляшко.

В Донецкой области в авто нашли более 500 ксерокопий бюллетеней за Тимошенко.

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