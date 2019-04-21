В Черновицкой области более 40 избирателей попытались проголосовать без паспорта

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала попытки более 40 избирателей проголосовать без паспорта в 204 округе Черновицкой области.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, более 40 избирателей приходили без паспортов на участок и пытались получить бюллетени.

Отмечается, что после замечаний наблюдателя "Опоры" избиратели покидали помещение участковой избирательной комиссии (УИК).

При этом некоторые из избирателей заявляли, что второй раз приходить голосовать не будут.

Как сообщали Українські Новини, зампредседателя Запорожского облсовета опубликовал в соцсети заполненный бюллетень.

Ранее Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.

В штабе "Зе" сообщили, что Зеленский оплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня.