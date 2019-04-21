В Черновицкой области более 40 избирателей попытались проголосовать без паспорта

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала попытки более 40 избирателей проголосовать без паспорта в 204 округе Черновицкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, более 40 избирателей приходили без паспортов на участок и пытались получить бюллетени.\r\nОтмечается, что после замечаний наблюдателя "Опоры" избиратели покидали помещение участковой избирательной комиссии (УИК).\r\nПри этом некоторые из избирателей заявляли, что второй раз приходить голосовать не будут.\r\nКак сообщали Українські Новини, зампредседателя Запорожского облсовета опубликовал в соцсети заполненный бюллетень.\r\nРанее Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.\r\nВ штабе "Зе" сообщили, что Зеленский оплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня.