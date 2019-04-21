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21 апреля 2019, воскресенье, 19:02 188
Политика 2019-04-21T19:04:33+03:00
Українські Новини
Зампредседателя Запорожского облсовета опубликовал в соцсети заполненный бюллетень

Зампредседателя Запорожского облсовета опубликовал в соцсети заполненный бюллетень

Выборы. Фото: np.pl.ua
Выборы. Фото: np.pl.ua

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что заместитель председателя Запорожского областного совета Владислав Марченко разместил сообщение с фотографией избирательного бюллетеня в социальной сети Facebook с возможными признаками незаконной агитации.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, к "Опоре" обратились граждане с просьбой отреагировать на сообщение заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко на его странице в социальной сети Facebook.

"Упомянутый чиновник опубликовал фотографию избирательного бюллетеня и сопроводил ее текстом, который начинается строками: "Позиция проявлена! Володя, только не подведи!". Также публикация содержит фразы: "Тебе, Петр, хочется сказать, это не верба бьет, народ оценку ставит твоей работе. Ну и, порохоботы, наконец пришло ваше время, уходите на свалку истории и не возвращайтесь больше никогда, вы делали проклятые вещи, не гнушаясь ни чем", - говорится в сообщении.

По словам координатора общественного наблюдения за выборами "Опоры" в Запорожской области, действия чиновника могут содержать признаки административного правонарушения в части проведения предвыборной агитации вне сроков, установленных законом.

Кроме этого, фотофиксация, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабинке для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.

В штабе "Зе" сообщили, что Зеленский оплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня.

В воскресенье Зеленский проголосовал во втором туре выборов Президента.

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