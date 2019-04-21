В штабе "Зе" сообщили, что Зеленский оплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня

В штаб к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому приехала полиция, чтобы составить административный протокол на шоумена за то, что тот продемонстрировал свой заполненный бюллетень после голосования. Об этом сообщил спикер штаба "Зе" Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень, - написал он.

Об этом также сообщили в штабе Зеленского. Соответствующее видео опубликовано в YouTube "Зе! Президент".

На видео видно, как представитель полиции представляется Зеленскому и говорит, что должны реагировать на все нарушения избирательного законодательства, в том числе, и на нарушение кандидатов в президенты.

Полицейский спросил Зеленского, почему он продемонстрировал свой бюллетень.

Кандидат объяснил, что журналисты попросили показать бюллетень, перед тем как он его бросил в урну для голосований.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.

После этого представитель полиции сказал, что должны составить админпротокол.

Зеленский ответил: "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".

В штабе прокомментировали, что вместе с Зеленским находится спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков и юристы и после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.

По его словам, представители полиции сообщили Зеленскому, что демонстрацией бюллетеня он нарушил ст.212-10 избирательного закона - нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.

Разумков отметил, что составленный протокол будет направлен в суд, после чего Зеленский вынужден будет заплатить штраф от 510 до 750 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, Зеленский проголосовал во втором туре выборов Президента.

Полиция составила на Мосийчука протокол за показ заполненного бюллетеня на выборах.

Тем временем, вслед за Ляшко с бюллетенями сфотографировались губернатор и мэр Житомира.

В МВД рассказали, как наказали депутатов за фото с бюллетенями.