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21 апреля 2019, воскресенье, 18:37 2368
Политика 2019-04-21T18:38:29+03:00
Українські Новини
Во 2-м туре резко увеличилось количество проголосовавших с оккупированных территорий

Во 2-м туре резко увеличилось количество проголосовавших с оккупированных территорий

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявляет, что во втором туре голосования на выборах Президента увеличилось количество проголосовавших жителей оккупированных территорий.

Об этом на брифинге сказал представитель уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидия Козуб, передают Українськi Новини.

"Увеличилось количество избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях", - сказала она.

Точные цифры проголосовавших представитель омбудсмена назвать отказалась.

Также она сообщила, что зафиксированы нарушения на участках, а именно обозначение мест для голосования внутреннее перемещенных лиц.

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине был "день тишины".

Также 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 15:00.

21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

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