Во 2-м туре резко увеличилось количество проголосовавших с оккупированных территорий

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявляет, что во втором туре голосования на выборах Президента увеличилось количество проголосовавших жителей оккупированных территорий.\r\nОб этом на брифинге сказал представитель уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидия Козуб, передают Українськi Новини.\r\n"Увеличилось количество избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях", - сказала она.\r\nТочные цифры проголосовавших представитель омбудсмена назвать отказалась.\r\nТакже она сообщила, что зафиксированы нарушения на участках, а именно обозначение мест для голосования внутреннее перемещенных лиц.\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине был "день тишины".\r\nТакже 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 15:00.\r\n21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.