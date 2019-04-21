Более 18% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента на 11:00

18,05% избирателей в 195 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 11:00.

Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

В целом по состоянию на 11:00 на Западе явка низкая, в Центре - средняя, а на Востоке и Юге - средняя и высокая.

Самая высокая явка пока зафиксирована в Запорожской области (24,62%), а самая низкая - в Закарпатской (8,54%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, % По Украине 18,05 Винницкая область (11-18) 17,06 Волынская область (19-23) 13,99 Днепропетровская область (24-40) 22,86 Донецкая область (41-61) 20,86 Житомирская область (62-67) 17,42 Закарпатская область (68-73) 8,64 Запорожская область (74-82) 24,62 Ивано-Франковская область (83-89) 10,81 Киевская область (90-98) 19,43 Кировоградская область (99-103) 21,35 Луганская область (104-114) 22,71 Львовская область (115-126) 12,14 Николаевская область (127-132) 22,95 Одесская область (133-143) 17,42 Полтавская область (144-151) 22,53 Ривненская область (152-156) 13,84 Сумская область (157-162) 20,54 Тернопольская область (163-167) 11,60 Харьковская область (168-181) 19,63 Херсонская область (182-186) 22,06 Хмельницкая область (187-193) 15,89 Черкасская область (194-200) 20,63 Черновицкая область (201-204) 10,90 Черниговская область (205-210) 20,13 Киев (211-223) 16,45

В первом туре выборов Президента 31 марта явка по Украине по состоянию на 11:00 составила 16,65%.

В воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.