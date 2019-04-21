Более 18% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента на 11:00

18,05% избирателей в 195 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 11:00.\r\nОб этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nВ целом по состоянию на 11:00 на Западе явка низкая, в Центре - средняя, а на Востоке и Юге - средняя и высокая.\r\nСамая высокая явка пока зафиксирована в Запорожской области (24,62%), а самая низкая - в Закарпатской (8,54%).\r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n18,05\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\n17,06\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\n13,99\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\n22,86\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n20,86\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\n17,42\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\n8,64\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\n24,62\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\n10,81\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\n19,43\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\n21,35\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\n22,71\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\n12,14\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\n22,95\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\n17,42\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\n22,53\r\n\r\n\r\nРивненская область (152-156)\r\n13,84\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\n20,54\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\n11,60\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\n19,63\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\n22,06\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\n15,89\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\n20,63\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\n10,90\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\n20,13\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\n16,45\r\n\r\n\r\n\r\nВ первом туре выборов Президента 31 марта явка по Украине по состоянию на 11:00 составила 16,65%.\r\nВ воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.\r\nВ Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.\r\nТем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.