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21 апреля 2019, воскресенье, 13:16 12
Выборы 2019-04-21T13:19:37+03:00
Українські Новини
Более 18% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента на 11:00

Более 18% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента на 11:00

Выборы президента. Скриншот
Выборы президента. Скриншот

18,05% избирателей в 195 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 11:00.

Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

В целом по состоянию на 11:00 на Западе явка низкая, в Центре - средняя, а на Востоке и Юге - средняя и высокая.

Самая высокая явка пока зафиксирована в Запорожской области (24,62%), а самая низкая - в Закарпатской (8,54%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, %
По Украине 18,05
   
Винницкая область (11-18) 17,06
Волынская область (19-23) 13,99
Днепропетровская область (24-40) 22,86
Донецкая область (41-61) 20,86
Житомирская область (62-67) 17,42
Закарпатская область (68-73) 8,64
Запорожская область (74-82) 24,62
Ивано-Франковская область (83-89) 10,81
Киевская область (90-98) 19,43
Кировоградская область (99-103) 21,35
Луганская область (104-114) 22,71
Львовская область (115-126) 12,14
Николаевская область (127-132) 22,95
Одесская область (133-143) 17,42
Полтавская область (144-151) 22,53
Ривненская область (152-156) 13,84
Сумская область (157-162) 20,54
Тернопольская область (163-167) 11,60
Харьковская область (168-181) 19,63
Херсонская область (182-186) 22,06
Хмельницкая область (187-193) 15,89
Черкасская область (194-200) 20,63
Черновицкая область (201-204) 10,90
Черниговская область (205-210) 20,13
Киев (211-223) 16,45

В первом туре выборов Президента 31 марта явка по Украине по состоянию на 11:00 составила 16,65%.

В воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.

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