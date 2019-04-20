На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов"

Вчера, 19 апреля, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Среди защитников Украины потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - у села Золотое-4; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Майорск.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля трех оккупантов было уничтожено, один захватчик – ранен", - отметили в сообщении штаба ООС.

Кроме того, с начала текущих суток противник уже дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка.

Как сообщали Українські Новини, 18 апреля на Донбассе военные уничтожили троих боевиков.

Ранее на Донбассе боевики 4 раза нарушили "пасхальное перемирие" и ранили военного ВСУ.