Хилько известен подачей "странных" исков: реакция штаба Зеленского на попытку снятия с выборов

Иск о снятии кандидата в Президенты Владимира Зеленского с выборов является абсолютно безосновательным и не имеет никакой перспективы. Об этом сообщает пресс-служба "Команды Зеленского" в Facebook.\r\nТак, сообщается, что для подачи этого иска нет правовых оснований.\r\n"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - рассказал главный юрист штаба Вадим Галайчук.\r\nТакже в сообщении отмечается, что истец, юрист Андрей Хилько известен подачей подобных "странных" исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции якобы была незаконной "предвыборной агитацией".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, У Зеленского намекнули, что за иском о снятии его с выборов может стоять соратник Порошенко Грановский.\r\nТакже экс-член ЦИК Мангера заявил, что законные основания для снятия Зеленского с выборов отсутствуют.