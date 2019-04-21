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21 апреля 2019, воскресенье, 00:00 1096
Выборы 2019-04-21T00:00:24+03:00
Українські Новини
Хилько известен подачей "странных" исков: реакция штаба Зеленского на попытку снятия с выборов

Хилько известен подачей "странных" исков: реакция штаба Зеленского на попытку снятия с выборов

Владимир Зеленский. Фото: YouTube
Владимир Зеленский. Фото: YouTube

Иск о снятии кандидата в Президенты Владимира Зеленского с выборов является абсолютно безосновательным и не имеет никакой перспективы. Об этом сообщает пресс-служба "Команды Зеленского" в Facebook.

Так, сообщается, что для подачи этого иска нет правовых оснований.

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - рассказал главный юрист штаба Вадим Галайчук.

Также в сообщении отмечается, что истец, юрист Андрей Хилько известен подачей подобных "странных" исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции якобы была незаконной "предвыборной агитацией".

Как сообщали Українські Новини, У Зеленского намекнули, что за иском о снятии его с выборов может стоять соратник Порошенко Грановский.

Также экс-член ЦИК Мангера заявил, что законные основания для снятия Зеленского с выборов отсутствуют.

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