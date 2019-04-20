Законные основания для снятия Зеленского с выборов отсутствуют, - экс-член ЦИК Магера

Бывший член ЦИК Андрей Магера заявляет об отсутствии законных оснований для снятия кандидата в Президенты Владимира Зеленского с выборов.

Об этом он заявил в сети Facebook.

"Необходимо отметить, что часть первая статьи 56 Закона Украины "О выборах Президента Украины" содержит только 5 оснований для отмены регистрации кандидата на пост Президента. Этот перечень является исключительным. Даже если допустить, что действительно имел место подкуп избирателей, то избирательный закон за подобное предусматривает только объявления предупреждения Центральной избирательной комиссией кандидату на пост Президента Украины. И все", - написал Магера.

Он предположил, что появления громко обсуждаемого в соцсетях иска о снятии с Зеленского и рассмотрение его в ночь перед выборами выгодно одной из команд кандидатов как создание дополнительного информационного повода, несмотря на "день тишины".

"Поэтому позвольте успокоить всех: завтра, 21 апреля, в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов - Владимира Зеленского и Петра Порошенко", - резюмирует Магера.

Ранее адвокат Андрей Хилько подал иск о отмене регистрации Зеленского кандидатом в Президенты, аргументируя это подкупом избирателей.

Сейчас этот иск рассматривает шестой апелляционный административный суд Киева.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов заявил, что снять Зеленского с выборов в суде ноль шансов.

Ранее стало известно, что в избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.