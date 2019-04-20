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20 апреля 2019, суббота, 23:24 136
Общество 2019-04-20T23:35:54+03:00
Українські Новини
У Зеленского намекнули, что за иском о снятии его с выборов может стоять соратник Порошенко Грановский

У Зеленского намекнули, что за иском о снятии его с выборов может стоять соратник Порошенко Грановский

Андрей Герус. Фото: facebоok.com/andriy.gerus
Андрей Герус. Фото: facebоok.com/andriy.gerus

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского Андрей Герус считает, что за иском против Зеленского может стоять соратник Президента Петра Порошенко, депутат от БПП Александр Грановский. Об этом Герус написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие скриншоты.

"Вы, наверное, читали, что сегодня состоится судебное заседание, где будет попытка снять В. Зеленского с выборов. Иск подал такое себе юрист Андрей Хилько. Себя он представляет, как участник "Штаба реформ Порошенко",  - отметил Герус.

Также Герус добавил, что опубликовал скриншоты переписки Хилько и Грановского.

"Ниже два скрина его переписки в комментариях с депутатом БПП Александром Грановским. Хилько у Грановского спрашивает, куда направлять инициативы. Тот в ответ предлагает обменяться телефонами. Переписка происходила во вторник (5 дней назад), - добавил Герус.

Однако, по состоянию на 23:00, запись Геруса была удалена со страницы и сейчас недоступна.

Как сообщали Українські Новини, экс-член ЦИК Мангера заявил, что законные основания для снятия Зеленского с выборов отсутствуют.

Тем временем, Портнов заявил, что снять Зеленского с выборов в суде ноль шансов.

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