У Зеленского намекнули, что за иском о снятии его с выборов может стоять соратник Порошенко Грановский

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского Андрей Герус считает, что за иском против Зеленского может стоять соратник Президента Петра Порошенко, депутат от БПП Александр Грановский. Об этом Герус написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие скриншоты.\r\n"Вы, наверное, читали, что сегодня состоится судебное заседание, где будет попытка снять В. Зеленского с выборов. Иск подал такое себе юрист Андрей Хилько. Себя он представляет, как участник "Штаба реформ Порошенко", - отметил Герус.\r\nТакже Герус добавил, что опубликовал скриншоты переписки Хилько и Грановского.\r\n"Ниже два скрина его переписки в комментариях с депутатом БПП Александром Грановским. Хилько у Грановского спрашивает, куда направлять инициативы. Тот в ответ предлагает обменяться телефонами. Переписка происходила во вторник (5 дней назад), - добавил Герус.\r\n\r\nОднако, по состоянию на 23:00, запись Геруса была удалена со страницы и сейчас недоступна.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, экс-член ЦИК Мангера заявил, что законные основания для снятия Зеленского с выборов отсутствуют.\r\nТем временем, Портнов заявил, что снять Зеленского с выборов в суде ноль шансов.