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20 апреля 2019, суббота, 19:35 1184
Выборы 2019-04-20T19:45:24+03:00
Українські Новини
Снять Зеленского с выборов в суде ноль шансов, - Портнов

Снять Зеленского с выборов в суде ноль шансов, - Портнов

Юрист Андрей Портнов считает, что суду не удастся снять с выборов кандидата в Президенты Владимира Зеленского.  Об этом он сообщил в своей Telegram-канале.

"Сегодня какой-то лох, с целью прославиться, подал в административный суд иск о незаконности регистрации Зеленского. Суд открыл производство. Люди волнуются", - написал он.

Как юрист Портнов обратил внимание, что суд обязан открывать производство, но выводы делать рано.

"Буду очень краток. Суд обязан формально открывать производство. Но ноль шансов. И главный лох и локальный могут расслабиться. Завтра дембель", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, по информации адвоката Хилько, суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов.

Тем временем в избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

Сегодня, в "день тишины" канал "1+1" снова покажет программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация

В свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь

При этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины"

 

Больше новостей о: Суд Производство Андрей Портнов кандидат в президенты Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский

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