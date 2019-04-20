Жена Зеленского объяснила репост российских СМИ "незнанием технических особенностей соцсети"

Жена кандидата в Президенты Владимира Зеленского Елена объясняет репост сообщения российского средства массовой информации о сборе данных о перемещении украинских военных в 2014 году незнанием технических особенностей социальной сети Facebook.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ. Не подозревала,что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку - оставить. Не знала, да и не до этих знаний было в те дни", - написала Зеленская.

По ее словам, она сделала репост записи кого-то из своих друзей.

Также Зеленская подчеркнула, что многие, в том числе и из среды оппонентов Зеленского, просмотрели ее записи в соцсети за 2014 год и потом публично опровергли "новость дня" и извинились.

"Получился длинный пост. Я таких никогда не пишу. Возможно, этим постом я и попрощаюсь с фейсбуком. Со своими реальными друзьями я смогу общаться и в реале. А все остальные... простите, но устала!" - отметила она.

В субботу, 20 апреля, появилась информация о том, что Зеленская в 2014 году сделала репост сообщения одного из российских СМИ.

В сообщении шла речь о выплате вознаграждения тем, кто предоставит информацию о передвижении украинских войск.

Позже Зеленская удалила это сообщение со своей страницы.

Как сообщали Українськi Новини, сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах.

Тем временем, член команды Зеленского заявил, что Зеленский использовал слово "повстанцы "ДНР", поскольку это "лексика Порошенко".