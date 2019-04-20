подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
20 апреля 2019, суббота, 22:28 609
Общество 2019-04-20T22:28:33+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского объяснила репост российских СМИ "незнанием технических особенностей соцсети"

Жена Зеленского объяснила репост российских СМИ "незнанием технических особенностей соцсети"

Елена Зеленская. Фото: Фейсбук/Елена Зеленская
Елена Зеленская. Фото: Фейсбук/Елена Зеленская

Жена кандидата в Президенты Владимира Зеленского Елена объясняет репост сообщения российского средства массовой информации о сборе данных о перемещении украинских военных в 2014 году незнанием технических особенностей социальной сети Facebook.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ. Не подозревала,что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку - оставить. Не знала, да и не до этих знаний было в те дни", - написала Зеленская.

По ее словам, она сделала репост записи кого-то из своих друзей.

Также Зеленская подчеркнула, что многие, в том числе и из среды оппонентов Зеленского, просмотрели ее записи в соцсети за 2014 год и потом публично опровергли "новость дня" и извинились.

"Получился длинный пост. Я таких никогда не пишу. Возможно, этим постом я и попрощаюсь с фейсбуком. Со своими реальными друзьями я смогу общаться и в реале. А все остальные... простите, но устала!" - отметила она.

В субботу, 20 апреля, появилась информация о том, что Зеленская в 2014 году сделала репост сообщения одного из российских СМИ.

В сообщении шла речь о выплате вознаграждения тем, кто предоставит информацию о передвижении украинских войск.

Позже Зеленская удалила это сообщение со своей страницы.

Как сообщали Українськi Новини, сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах.

Тем временем, член команды Зеленского заявил, что Зеленский использовал слово "повстанцы "ДНР", поскольку это "лексика Порошенко".

Больше новостей о: Российские СМИ Владимир Зеленский Елена Зеленская

Архив
Новости
Началось голосование во втором туре выборов Президента 23:41
Андрей Герус. Фото: facebоok.com/andriy.gerus
У Зеленского намекнули, что за иском о снятии его с выборов может стоять соратник Порошенко Грановский 23:24
Законные основания для снятия Зеленского с выборов отсутствуют, - экс-член ЦИК Магера 23:05
Во Львове бензовоз насмерть сбил ребенка "на зебре" 22:56
Коломойский выиграл третий суд у НБУ 22:36
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
больше новостей
Савченко и сигарета. Фото: buggybugler.info
Мой паспорт там: после освобождения Савченко пойдет голосовать в СИЗО 08:39
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
Дебаты Порошенко и Зеленского: в НСК "Олимпийский" рассказали, кого не пустят на стадион 11:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok