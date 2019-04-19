Апаршин из "команды Зе" выступил за контрактную армию в ближайшем будущем

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин выступает за переход на контрактную армию до 2024 года.\r\nОб этом он сказал в интервью Українським Новинам.\r\nАпаршин сказал, что выступает за "добровольную армию".\r\n"Это армия по контрактному принципу комплектования... Президент (Зеленский - ред.) сказал, что идет на 5 лет. Значит, это перспектива ближайшего будущего", - сказал эксперт.\r\nНа данный момент армия формируется по смешанному принципу, то есть как из солдат срочной службы, так и из контрактников.\r\nСообщалось, что за сферу безопасности и обороны в команде Зеленского будет отвечать Апаршин.\r\nРанее Зеленский представил своих кандидатов на должности в Администрацию Президента.\r\nТем временем, член команды Зеленского Апаршин отрицает, что ему предлагали стать министром обороны.\r\nРанее кандидат в Президенты Анатолий Гриценко сказал, что Апаршин будет назначен министром обороны в случае его избрания.\r\nАпаршин родился 25 мая 1956 года, баллотировался в депутаты Рады от партии "Гражданская позиция", работал в Минобороны директором департамента военной политики и главным инспектором.