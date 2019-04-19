Апаршин из "команды Зе" выступил за контрактную армию в ближайшем будущем

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин выступает за переход на контрактную армию до 2024 года.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

Апаршин сказал, что выступает за "добровольную армию".

"Это армия по контрактному принципу комплектования... Президент (Зеленский - ред.) сказал, что идет на 5 лет. Значит, это перспектива ближайшего будущего", - сказал эксперт.

На данный момент армия формируется по смешанному принципу, то есть как из солдат срочной службы, так и из контрактников.

Сообщалось, что за сферу безопасности и обороны в команде Зеленского будет отвечать Апаршин.

Ранее Зеленский представил своих кандидатов на должности в Администрацию Президента.

Тем временем, член команды Зеленского Апаршин отрицает, что ему предлагали стать министром обороны.

Ранее кандидат в Президенты Анатолий Гриценко сказал, что Апаршин будет назначен министром обороны в случае его избрания.

Апаршин родился 25 мая 1956 года, баллотировался в депутаты Рады от партии "Гражданская позиция", работал в Минобороны директором департамента военной политики и главным инспектором.