Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Президент Петр Порошенко проведет телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео в пятницу в 22:10\r\nОб этом Порошенко сказал на Общественном телевидении, передают Українськi Новини.\r\n"У меня сегодня сразу после 22:00 международный телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео", - сказал Поршенко.\r\nОн уточнил, что разговор запланирован на 22:10, поэтому он предупредил, что должен в 21:50 покинуть в студию.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9hkvT9U3DlE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, в студию НОТУ поступило сообщение о возможном покушении на Порошенко.\r\nЗеленский не прибыл на теледебаты с Порошенко на Общественное ТВ.