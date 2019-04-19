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19 апреля 2019, пятница, 21:54 322
Политика 2019-04-19T23:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Президент Петр Порошенко проведет телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео в пятницу в 22:10

Об этом Порошенко сказал на Общественном телевидении, передают Українськi Новини.

"У меня сегодня сразу после 22:00 международный телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео", - сказал Поршенко.

Он уточнил, что разговор запланирован на 22:10, поэтому он предупредил, что должен в 21:50 покинуть в студию.

Как сообщали Українськi Новини, в студию НОТУ поступило сообщение о возможном покушении на Порошенко.

Зеленский не прибыл на теледебаты с Порошенко на Общественное ТВ.

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