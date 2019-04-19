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19 апреля 2019, пятница, 14:39 318
Общество 2019-04-19T14:39:43+03:00
Українські Новини
Член ЗеКоманды Апаршин заявил, что более трети бюджета Минобороны проходит через коррупционные схемы

Член ЗеКоманды Апаршин заявил, что более трети бюджета Минобороны проходит через коррупционные схемы

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин заявляет, что 30-40% средств из бюджета Министерства обороны проходит через коррупционные схемы.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я Вам скажу только одну цифру, я думаю, что 30-40% бюджета проходит через коррупционные схемы. Я говорю о бюджете Министерства обороны. Мне кажется, процедура в других силовых органах тоже не особо отличается. Я могу доказать это на цифрах, я ж не сегодня стал заниматься Министерством обороны, я ж был там директором департамента военной политики, я был там главным инспектором... Я могу рассказать, какая система питания сегодня в Министерстве обороны и куда деньги выводятся, я это знаю", - сказал Апаршин.

Он уверен, что сможет существенно снизить коррупцию в оборонной сфере

"Есть механизмы, которые могут очень быстро сократить уровень коррупции. Побороть коррупцию, я думаю, это очень сложно, она же и в европейских странах есть. А вот снизить уровень коррупции абсолютно возможно и быстро", - сказал эксперт.

Апаршин считает необходимым рассекретить Государственный оборонный заказ и перейти на прямые закупки товаров двойного назначения и военной техники.

Как сообщали Українськi Новини, за сферу безопасности и обороны в команде Зеленского будет отвечать Апаршин.

Тем временем, член команды Зеленского Апаршин отрицает, что ему предлагали стать министром обороны.

Больше новостей о: Минобороны Иван Апаршин Владимир Зеленский Коррупция в Минобороны

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