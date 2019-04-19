Член ЗеКоманды Апаршин заявил, что более трети бюджета Минобороны проходит через коррупционные схемы

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин заявляет, что 30-40% средств из бюджета Министерства обороны проходит через коррупционные схемы.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я Вам скажу только одну цифру, я думаю, что 30-40% бюджета проходит через коррупционные схемы. Я говорю о бюджете Министерства обороны. Мне кажется, процедура в других силовых органах тоже не особо отличается. Я могу доказать это на цифрах, я ж не сегодня стал заниматься Министерством обороны, я ж был там директором департамента военной политики, я был там главным инспектором... Я могу рассказать, какая система питания сегодня в Министерстве обороны и куда деньги выводятся, я это знаю", - сказал Апаршин.

Он уверен, что сможет существенно снизить коррупцию в оборонной сфере

"Есть механизмы, которые могут очень быстро сократить уровень коррупции. Побороть коррупцию, я думаю, это очень сложно, она же и в европейских странах есть. А вот снизить уровень коррупции абсолютно возможно и быстро", - сказал эксперт.

Апаршин считает необходимым рассекретить Государственный оборонный заказ и перейти на прямые закупки товаров двойного назначения и военной техники.

Как сообщали Українськi Новини, за сферу безопасности и обороны в команде Зеленского будет отвечать Апаршин.

Тем временем, член команды Зеленского Апаршин отрицает, что ему предлагали стать министром обороны.