Коломойский рассказал, как относится к возможному политическому преследованию Порошенко после выборов

Экс-глава Днепропетровской ОГА и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что любое политическое преследование Президента Украины Петра Порошенко, которого он назвал своей марионеткой, после выборов считает неприемлемым. Об этом Коломойский заявил в интервью "Экономической правде".

"В любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым", - сказал Коломойский.

Также Коломойский отметил, что за свои действия Порошенко должен нести ответственность перед правоохранительными органами.

"Что бы он не натворил, это вопрос к правоохранителям", - сказал Коломойский.

Кроме того, он подчеркнул, что новой власти после выборов не следует повторять ошибку, которую допустил Виктор Янукович в отношение Тимошенко в 2011 году.

"Пора закрывать "ящик Пандоры" на политические преследования", - отметил Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.