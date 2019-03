Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его информации, представители, в частности, решили ввести персональные санкции против 8 граждан России, причастных к захвату 24 украинских военных.

Предполагается, что решение будет формализовано на следующей неделе. Кроме того, на следующей неделе на полгода будут продлены персональные санкции против 163 человек и 44 юридических лиц в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

