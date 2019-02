Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС сегодня все еще обсуждают возможности включения большего количества россиян в санкционный список в связи с событиями в Азовском море. Никакие другие меры не рассматриваются. Вероятно, решение будет позже в этом месяце", - написал он.

EU diplomats are still in discussions today about adding more Russians on the sanctions list over the events in the #azovsea. no other measures are on the table. it is likely to be ready later this month. #Russia #Ukraine #Crimea