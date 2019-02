Канал HBO опубликовал новый тизер, в котором собрал кадры сериалов собственного производства, которые выйдут в текущем 2019 году. Видео появилось на Youtube-канале НВО.

В частности, в видео попали фрагменты таких проектов, как "Игра престолов" (Game of Thrones), "Екатерина Великая" (Catherine the Great), "Чернобыль" (Chernobyl), "Ейфория" (Euphoria), "Праведники Джемстоуны" (The Righteous Gemstones), "Дэдвуд" (Deadwood), "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) и многие другие.

Как сообщали Українські Новини, НВО выпустил новые промо-ролики финального сезона "Игр престолов".

Ранее HBO опубликовал официальный тизер последнего сезона "Игры престолов".