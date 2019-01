Поддержку Гуайдо кроме США и Канады также выразили ряд южноамериканских стран: Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай и Колумбия, Эквадор, Панама, Коста-Рика. В то же время в Министерстве иностранных дел Мексики заявили, что "пока" не планируют менять свою политику в отношении Венесуэлы.

Одними из первых признание сделали США.

В Вашингтоне рассказали, что готовы принять любые меры в случае, если Николас Мадуро, которого в Штатах теперь считают бывшим президентом, не передаст власть Гуайдо. В Белом доме подчеркнули, что намерены оказывать экономическое и политическое давление на Венесуэлу до тех пор, пока народу "не вернут свободу и демократию".

В свою очередь, в поддержку администрации Мадуро выступили Россия, Куба, Мексика, Уругвай и Боливия.

(Дополнено новыми подробностями)

О позиции Евросоюза заявили высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини и глава Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать", - подчеркнула Могерини.

"Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдать и полностью уважаться", - говорится в ее заявлении.

По ее словам, ЕС и его государства-члены по-прежнему "готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле с помощью надежного мирного политического процесса в соответствии с венесуэльской конституцией".

В то же время Дональд Туск заявил, что мандат президента Мадуро является нелегитимным, и рассчитывает на единство ЕС в солидарности с демократическими силами Венесуэлы.

"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - написал он в Twitter.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.