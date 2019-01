"93 человека были ранены - в том числе 24 ребенка и 24 женщины, в результате сегодняшнего взрыва в восточной части Кабула", - говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, взрыв произошел в районе, который постоянно находится под усиленной охраной из-за концентрации офисов различных международных организаций.

"Большинство жертв были гражданскими лицами", - сообщил представитель Министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш.

По словам правоохранителей, взрыв был вызван бомбой, заложенной в грузовик. "Район оцеплен... ведутся поиски подозреваемых и нападавших", - отметил представитель полиции Басир Муджахид.

