"Тюлени повсюду: на дорогах и во дворах, на лужайках и парковках, а иногда у самых дверей домов. Если не перевезти их к побережью, боюсь, они не выживут", — рассказала в интервью каналу мэр города Шейла Фитцджералд.

Также чиновница отметила, что тюлени наверняка голодные и испуганные.

"Нас заваливают звонками с просьбами помочь. Люди видят, что животные страдают", — добавила Фитцжеральд.

Few out for a crawl today pic.twitter.com/Qbb5pazTmD

Местные жители, которым по законам Канады запрещено контактировать с представителями дикой природы, жалуются, что тюлени создают опасные ситуации на дорогах. Из-за цвета шкуры животных их сложно разглядеть на заснеженных улицах. Под колесами машины уже погибли два тюленя.

The seals have taken over in Roddickton-Bide Arm



They've been spotted all over town, and two of the animals have died, but DFO says that's normal https://t.co/jT0HnKdt31 pic.twitter.com/ce6gG6oFyo