Чернокожая мать одного из детей рассказала, что, по ее мнению, первый день ее ребенка в школе начался хорошо, пока она не увидела изображение.

"Это должен был быть захватывающий день для меня, но это не так", - сказала она.

Чтобы заверить родителей в том, что "все идет хорошо", учительница поделилась фотографией с родителями в чате WhatsApp.

Родители сразу заметили, что дети сидели отдельно в зависимости от расы - белые дети за столом в центре комнаты и несколько чернокожих детей за столом в углу.

Изображение распространили в социальных сетях.

Родители пожаловались на школу и после перерыва им прислали другую фотографию, где дети уже сидели по разным местам, вне зависимости от расы.

После жалоб родителей детей пересадили. Фото: Twitter

В четверг утром под школой собрались протестующие.

Некоторые белые родители забрали своих детей из школы, потому что они опасаются за их безопасность.

Местные власти заявили, что они "решительно осуждают" инцидент и уволили учительницу.

Министр образования в северо-западной провинции Селло Лехаре заявил, что объяснение школы заключается в том, что "ученики были разделены в соответствии с теми, кто понимал африканский и английский".

"Мы отстраняем ее (учительницу, - ред.), потому что хотим, чтобы расследование было справедливым", - добавил Лехаре.

Профессор Джонатан Янсен, эксперт в области образовательной политики и один из самых известных чернокожих ученых Южной Африки, выразил свое возмущение в Twitter.

"То, что произошло, является абсолютным позором. Если вы не можете принять детей в качестве детей, выйдите из класса", - написал Янсен.

