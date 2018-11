Об этом сообщил FOX News.

В этом году нью-йоркская елка достигает 22 м в высоту и весит более 10,8 тонн. Ее не покупают, а принимают в подарок от тех, кто ее вырастил, а садовник Рокфеллеровского центра весь год рассматривает кандидатов, ища идеальный вариант.

Кроме 50 000 рождественских огоньков дерево с 2004 года традиционно украшает большая яркая звезда, изготовленная компанией-производителем украшений из хрусталя Swarowski.

В этом году ее обновили - теперь звезда покрыта тремя миллионами кристаллов, имеет 70 стеклянных лучей, сияет силой в 106 000 люмен (единица измерения светового потока) и весит более 400 килограммов. Для сравнения, прошлая версия звезды Swarowski весила всего около 250 килограммов и стоила не менее 1,5 миллиона долларов.

Рождественское дерево будет стоять перед деловым центром до 7 января, после чего его распилят на материалы и передадут в благотворительный строительный фонд.

