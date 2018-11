Так, МИД опубликовал заявление, где расценил агрессивные действия России относительно кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали уже агрессивными", - заявили в министерстве.

В заявление также сказано, что корабли РФ в нарушили свободу навигации "неправомерно применили силу" в отношении кораблей ВМС ВС Украины и добавляется, что МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования.

"Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", - заявили в министерстве.

Ребекка Хармс, являющаяся членом Европейского парламента и немецким политиком, прокомментировала ситуацию, распространив новость о таране российским пограничным кораблем украинского буксира.

"Эскалации в Азовском море - это серьезно и требует больше вашего внимания", - написала Хармс в Twitter.

The escalations in the #AzovSea are serious and need more of your attention. @FedericaMog @HeikoMaas @LinkeviciusL @margotwallstrom @SpecRepUkraine @EP_ForeignAff https://t.co/16CU0uWNEM