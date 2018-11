Так, МЗС опублікував заяву, де розцінив агресивні дії Росії щодо кораблів ВМС ЗСУ як порушення норм Статуту ООН і Конвенції ООН з морського права.

"Провокаційні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними", - заявили в міністерстві.

У заяві також сказано, що кораблі РФ порушили свободу навігації та "неправомірно застосували силу" щодо кораблів ВМС ЗС України і додається, що МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного і міжнародно-правового реагування.

"Такі дії несуть в собі загрозу безпеки всіх держав Чорноморського регіону, а отже, вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства", - заявили в міністерстві.

Ребекка Хармс, яка є членом Європейського парламенту та німецьким політиком, прокоментувала ситуацію, поширивши новину про таран російським прикордонним кораблем українського буксира.

"Ескалації в Азовському морі - це серйозно і потребує більше уваги", - написала Вона в Twitter.

The escalations in the #AzovSea are serious and need more of your attention. @FedericaMog @HeikoMaas @LinkeviciusL @margotwallstrom @SpecRepUkraine @EP_ForeignAff https://t.co/16CU0uWNEM