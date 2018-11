По данным профсоюза UNI Global, в пятницу не вышли на работу 2 400 сотрудников компании, но люди на местах сообщают о большем количестве протестующих, пишет Business Insider.

В Германии бастуют 1 000 работников, по данным немецкого профсоюза Verdi. В Испании на работу не вышли 1 600 сотрудников компании. Забастовки также проходя в Италии, Франции и Великобритании.

В Британии работники устроили демонстрацию у здания складов утром в пятницу. Британский профсоюз GMB опубликовал видео под названием "Мы не роботы" (We are not robots), призывая руководство Amazon улучшить условия труда.

Marched off site @Amazon Milton Keynes but still plenty of support and interest from #AmazonWeAreNotRobots workers. @GMBLondonRegion @GMB_union standing strong. #GMBUnion4Amazon @GMBunionAmazon #blackfridayuk pic.twitter.com/de0M6hvvAu

По данным профсоюза, компания не обеспечивает безопасть на рабочих местах – за последние три года на склады Amazon в Британии 600 раз вызывали скорую, а сотрудники компании жалуются на работу в постоянной спешке. "Условия, в которых работают сотрудники Amazon, бесчеловечные. Они ломают кости, теряют сознания, их увозят на скорой", – заявил представитель профсоюза.

Представитель Amazon в ответ заявил, что все рабочие места в компании безопасны, а утверждения, говорящие об обратном, неверны.

"We are not robots, treat us with dignity and respect." In the UK and around the world, Amazon workers are standing together and demanding more. They have a message for Jeff Bezos. @GMB_Union #AmazonWeAreNotRobots pic.twitter.com/ZNIHeQPU1u