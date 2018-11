"Караванам (мігрантів) не буде дозволено в'їзд в Сполучені Штати. Існує реальна загроза для безпеки і забезпечення прав людини для мігрантів з боку тих, хто хотів би нажитися на них", - йдеться в повідомленні держдепу.

Також Помпео заявив про готовність співпрацювати з новим урядом Мексики, в тому числі і з питання створення робочих місць в регіоні.

"Я розраховую на співпрацю з новим урядом Мексики по всім аспектам наших відносин, включаючи вивчення можливостей стимулювання створення робочих місць в регіоні, в тому числі на півдні Мексики, в інтересах уряду та народу Мексики", - зазначив Помпео.

Заяву держсекретаря США виклав в Twitter репортер Стів Герман.

"The caravans will not be permitted to enter the United States," says @SecPompeo in statement issued as many on the US east coast sit down for #Thanksgiving dinner. "There are real dangers to the safety and human rights of migrants from those who would prey on them." pic.twitter.com/GzXOF1u96T