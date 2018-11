Облако пыли протяженностью 500 км привело к задержке авиарейсов и уже достигло Сиднея. Почти полсотни рейсов пришлось отложить.

В Сиднее, Канберре и других городах очень плохая видимость.

Во многих регионах штата Новый Южный Уэльс фиксируют серьезные проблемы с видимостью на улицах. С августа штат переживает засуху, что стало следствием образования бури. Сильные ветра подхватывают частицы сухого грунта, образуя облако из пыли.

Власти Сиднея призвали местных жителей не выходить на улицы. Особенно предупреждение касается маленьких детей, а также тех, кто страдает от респираторных заболеваний.

Десятки людей уже обратились к медикам с жалобами на проблемы с дыханием.

Синоптики предупреждают о возможной второй волне в ночь на пятницу.

This is incredible. A potent dust storm has darkened the skies around Wilcannia and Broken Hill in rural New South Wales. A wall of dust is currently bearing down on Sydney and Canberra, with warnings issued for asthmatics. Be careful out there. pic.twitter.com/Rzm6epwAx4