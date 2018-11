Хмара пилу протяжністю 500 км призвела до затримки авіарейсів і вже досягло Сіднея. Майже півсотні рейсів довелося відкласти.

В Сіднеї, Канберрі і інших містах дуже погана видимість.

У багатьох регіонах штату Новий Південний Уельс фіксують серйозні проблеми з видимістю на вулицях. З серпня штат переживає посуху, що стало наслідком утворення бурі. Сильні вітри підхоплюють частинки сухого грунту, утворюючи хмару з пилу.

Влада Сіднея закликали місцевих жителів не виходити на вулиці. Особливо попередження стосується маленьких дітей, а також тих, хто страждає від респіраторних захворювань.

Десятки людей уже звернулися до медиків зі скаргами на проблеми з диханням.

Синоптики попереджають про можливість другої хвилі в ніч на п'ятницю.

This is incredible. A potent dust storm has darkened the skies around Wilcannia and Broken Hill in rural New South Wales. A wall of dust is currently bearing down on Sydney and Canberra, with warnings issued for asthmatics. Be careful out there. pic.twitter.com/Rzm6epwAx4