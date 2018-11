Как сообщает издания, инцидент случился около 16:20 по местному времени. После аварии машина загорелась, а мужчина напал на полицейских с ножом.

Мужчина въехал в торговый центр и его машина загорелась. Фото: @_sarah_sarah

Правоохранители задержали нападавшего.

Here's what we know about #BourkeSt so far:

• A knife-wielding man has been shot by @VictoriaPolice after 3 people stabbed

• One stabbing victim is dead, 2 are in hospital

• Video shows a car on fire

• A bomb response unit is making the scene safe https://t.co/AeULPaLKoS pic.twitter.com/1FJEaLaeuB