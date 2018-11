Во время задержания 31-летний нападавший, который перед этим в пятницу въехал в торговый центр Бурк-Стрит-Молл в центре Мельбурна, а потом напал на полицейских с ножом, получил серьезные ранения. Против нападавшего было применено табельное оружие, его госпитализировали в больницу в критическом состоянии, где он вскоре умер.

В результате нападения террориста один человек погиб, двое раненых находятся в больнице в критическом состоянии.

"Мы не видим сейчас постоянной угрозы, но, конечно, рассматриваем нападение, как связанное с терроризмом", - сказал комиссар полиции Грэм Эштон.

В полиции также заявили, что не ищут других соучастников теракта.

По словам правоохранителя, мужчина был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции, а также федеральной разведки.

UPDATE: #BourkeSt attacker shot by police dies in hospital after one man killed, two others injured in stabbingshttps://t.co/AeULPaLKoS pic.twitter.com/9IYjoeD3Lk