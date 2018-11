Під час затримання 31-річний нападник, який перед цим у п'ятницю в'їхав в торговий центр Бурк-Стріт Молл в центрі Мельбурна, а потім напав з ножем на поліцейських, отримав серйозні поранення. Проти нападника було застосовано табельну зброю, його госпіталізували в лікарню в критичному стані, де він невдовзі помер.

В результаті нападу терориста одна людина загинула, двоє поранених перебувають у лікарні в критичному стані.

"Ми не бачимо зараз постійної загрози, але, звичайно, розглядаємо напад, як пов'язаний з тероризмом", - сказав комісар поліції Грем Ештон.

У поліції також заявили, що не шукають інших співучасників теракту.

За словами правоохоронців, чоловік був сомалійського походження і раніше вже потрапляв у поле зору поліції, а також федеральної розвідки.

