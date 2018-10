Украинка второй раз в карьере принимала участие в итоговом турнире. В прошлом году она не смогла выйти из группы. Победа подняла Свитолину с шестого на четвертое место в мировом рейтинге. Украинка выиграла все три матча в группе и вышла в полуфинал с первого места.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O