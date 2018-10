Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что буря достигнет третьей категории, прежде чем сделать выход на берег в среду. Губернатор Флориды Рик Скотт предупредил жителей об эвакуации.

"Это может быть разница между жизнью и смертью", - написал Скотт на своей странице в соцсети Twitter.

I understand that evacuations are inconvenient, but this storm will bring torrential rain and heavy wind, along with dangerous storm surge throughout the panhandle. If you have been told to leave, you need to go. It could be the difference between life & death.