Про це повідомляє BBC.

Очікується, що буря досягне третьої категорії, перш ніж зробити вихід на берег в середу. Губернатор Флориди Рік Скотт попередив жителів про евакуацію.

"Це може бути різниця між життям та смертю", - написав Скотт на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

I understand that evacuations are inconvenient, but this storm will bring torrential rain and heavy wind, along with dangerous storm surge throughout the panhandle. If you have been told to leave, you need to go. It could be the difference between life & death.