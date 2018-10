В 2018 году 18-летние сестры-двойняшки Евгения и Александра Порошенко закончили обучение в британском "Конкорд колледже", который готовит иностранных учеников к поступлению в вузы Англии. После этого они стали студентками разных вузов Британии.

Об этом сообщила "Страна".

При этом их младший брат Миша будет учиться в "Конкорде" еще год.

Саша Порошенко будет изучать в Университетском колледже Лондона (UCL - University College London) экономику, в то время как Женя выбрала факультет факультет "Анимация" в вузе University of the Arts in London.

С конца сентября сестры обживаются в Лондоне. Учебный год в Англии начинается в 20-х числах этого месяца.

Данные Александры Порошенко уже есть на официальном сайте вуза. Это значит, что она получила электронный почтовый ящик и доступ во внутренние сервисы университета.

Вместе с Сашей в Университетский колледж Лондона поступило несколько девочек, с которыми она училась в "Конкорд колледже", так что адаптация к студенческой жизни будет не такой сложной.

Как видно из фото в Instagram, Саша Порошенко с подругами уже исследует рестораны столицы Британии. Есть даже короткое видео, на котором видно, как дочь президента с одногруппницами отмечает начало семестра в университете белым вином.

Главный кампус UCL расположен в самом центре Лондона (район Блумсбери). В составе UCL 17 крупных библиотек, 7 музеев, 21 здание студенческих резиденций и 50 спортивных клубов.

Образование здесь отнюдь не из дешевых: год бакалавриата для иностранцев стоит $23 975 или почти 678 тысяч гривен по курсу НБУ на 08.10.2018 года.

Отдельно оплачивается проживание в общежитии - от $1077 до $2160/месяц в зависимости от выбранных условий.

Учебный год начался 24 сентября. Окончание первого семестра - 14 декабря.

Также в "Инстаграме" Саши Порошенко нашлись фотодоказательства того, что девушка с 28 июля находилась на отдыхе в Испании.

Снимки Саши Порошенко были подписаны Grad trip - скорее всего это означает, что путешествие приурочено окончанию колледжа (graduation - англ. - выпуск из учебного заведения).

