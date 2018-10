Об этом пишет Reuters.

Ожесточенные споры по поводу предложенной Трампом кандидатуры Кавано не утихали несколько недель. Его обвиняли в злоупотреблении алкоголем и сексуальном насилии.

С обвинениями Кавано в сексуальных домогательствах в молодости выступили его бывшие однокурсники.

Одна из них, профессор психологии Кристин Форд, дала показания в сенате о попытке изнасилования 30-летней давности.

У здания Верховного суда проходили митинги против назначения Кавано.

Hundreds of anti-Kavanaugh protestors at #SCOTUS now. Lots of chanting, signs, talk of getting arrested, and tears. pic.twitter.com/2eSR2fv8Jg