Инцидент произошел при посадке рейса PX73 из Японии, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу.

На борту находились от 40 до 50 человек, никто не погиб. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных лодок.

На борту находились от 40 до 50 человек, никто не погиб. Фото: @TomPodolec

О причинах неудачной посадки не сообщается.

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water. 📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.



Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK