Кадровая перестановка объясняется тем, что Ассанж уже полгода остается без связи на территории посольства Эквадора в Лондоне. В марте полпредство отключило ему интернет за нарушение соглашения. Оно запрещало Ассанжу писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств.

Храфнсон осудил ограничения, наложенные на Ассанжа, и пообещал продолжить "важную работу, основанную на идеалах WikiLeaks". При этом за Ассанжем в WikiLeaks сохранится руководящая должность издателя.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL