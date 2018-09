Об этом журналисты сообщили в Twitter.

"Мужчина, который ответил мне в три часа ночи, подтвердил, что я позвонил в министерство", – написал Ривелли.

В свою очередь Кэрролл рассказал, что сначала задал вопрос, позвонил ли он в Минобороны, и после утвердительного ответа спросил, является ли Петров сотрудником ведомства. После этого собеседник журналиста повесил трубку.

"Только что позвонил по тому же номеру - человек на другой стороне линии подтвердила, что это номер приемной Министерства обороны. Работал в них Петров? - Положили трубку ", - написал Кэрролл.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI