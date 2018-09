Землетрясение магнитудой 6,6 произошло накануне после того, как на несколько японских префектур обрушился мощный тайфун Джебби.

По данным СМИ, 4 человека погибли, шесть находятся в коме, еще 120 получили ранения, 33 считаются без вести пропавшими.

Отмечается, что спасатели продолжают обыскивать дома, погребенные в результате оползней.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере десять человек, около 300 пострадали.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что для спасательных операций будет задействовано 25 тыс. военнослужащих сил самообороны.

На острове десятки оползней, повалены деревья и полностью дома.

At least four killed and 33 missing after quake paralyses Japan's Hokkaido https://t.co/pR6RGQ2gaX