Среди пострадавших минимум 24 жандарма. В больницу доставили 65 человек, в их числе 9 сотрудников полиции. Всего в акции участвовали более 60 тысяч человек.

Протестующие в том числе выступали против правительства и требовали изменений в экономике, направленных на увеличение пособий и зарплат бюджетников.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что осуждает грубое вмешательство полиции для подавления антикоррупционного протеста в Бухаресте.

Прокуратура Румынии возбудила уголовное дело из-за вмешательства жандармов во время акции.

Romanian President Klaus Iohannis says he ‘strongly condemned the brutal intervention of the police’ to disperse anti-corruption protesters in Bucharest

