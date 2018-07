"Санкции против РФ останутся такими, какие есть", - заявил он во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

За сохранение санкций против РФ выступил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который все же высказал готовность диалога с Москвой.

В тоже время итальянский премьер заявил, что отмена введенных в 2014 году санкций против России была бы "немыслимой".

Хотя ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

Кроме того, Конте настаивал на отказе от автоматического продления санкций против России.

В Сенате США считают, что санкции, которые США ввели против России, не работают, поэтому законодатели разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах.

