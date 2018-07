"Санкції проти РФ залишаться такими, які є", - заявив він під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

За збереження санкцій проти РФ виступив і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який все ж висловив готовність до діалогу з Москвою.

У той же час італійський прем'єр заявив, що скасування введених в 2014 році санкцій проти Росії було б "немислимим".

Хоча раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив за перегляд санкцій щодо Росії, так як вони "принижують російське громадянське суспільство".

Крім того, Конте наполягав на відмові від автоматичного продовження санкцій проти Росії.

У Сенаті США вважають, що санкції, які США ввели проти Росії, не працюють, тому законодавці розробляють новий законопроект про обмежувальні заходи.

"Sanctions on Russia will remain as-is," US President Trump says pic.twitter.com/PvMkjnU0jH