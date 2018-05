Как сообщает официальный сайт УЕФА, финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка. Отметим, что этот стадион принимал финал Лиги чемпионов 2005 года, когда "Ливерпуль" обыграл "Милан" (3:3, по пенальти - 3:2).

Финал Лиги Европы 2019/20 пройдет в Польше на стадионе Энерга Гданьск.

